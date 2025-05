Illa voldria prendre "idealment abans de l'estiu" una decisió sobre l'Aeroport de Barcelona

Lamenta que hi ha partits que "no han volgut ser" al Pacte Nacional per la Llengua

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que voldria prendre "idealment abans de l'estiu" una decisió sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, però que vol prendre la decisió amb rigor tècnic.

"No ho voldria demorar gaire. Idealment, abans de l'estiu, però ho vull fer amb rigor tècnic, i jo també els dic, intentaré buscar un consens polític en aquesta qüestió", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Illa ha assenyalat que "tothom sap" quin és el seu posicionament sobre aquesta qüestió, però ha afirmat que la comissió tècnica creada pel Govern està elaborant els seus treballs, i que prendrà una decisió a partir dels resultats d'aquests treballs.

"Jo crec que no trigaré gaires dies o gaires setmanes a tenir aquest informe tècnic. I després, a partir d'aquest informe tècnic, intentaré construir un consens. I si no aconsegueixo construir un consens, prendré la decisió que em correspongui", ha expressat.

Preguntat per si aquesta qüestió pot generar desacords amb ERC i els Comuns, socis d'investidura, ha respost que respectarà els acords d'investidura en què es detallen els seus compromisos, i ha assenyalat que hi ha "altres coses en les quals no estan d'acord".

FINANÇAMENT SINGULAR

Illa ha mantingut que continua compromès amb presentar l'esquema del nou model de finançament singular per a Catalunya abans del juliol, i tot i que ha admès que genera "molt soroll en algunes parts d'Espanya", a parer seu, tothom sap que s'ha de reformar el sistema.

Sobre les reunions que ha mantingut amb altres presidents autonòmics, ha dit que en tindran més --visitarà Navarra i Aragó pròximament-- però no té prevista cap reunió amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Perquè a mi m'agrada parlar de les coses amb seriositat, amb dades i no... en fi. Cadascú té el seu estil de fer política. Jo m'enfoco a resoldre coses i em desagraden alguns comentaris que sento, però sap què passa, que tampoc no vull entrar a generar més soroll", ha expressat.

PACTE PEL CATALÀ

Respecte al Pacte Nacional per la Llengua que aquest dimarts el Govern signarà amb el PSC, ERC, els Comuns, sindicats, patronals i entitats, ha dit que li agradaria que hi participessin més partits, però que "no hi han volgut ser".

Ho ha definit com un bon pacte, dotat de 150 milions d'euros i amb mesures, a parer seu, molt ambicioses: "El català, que és la llengua de Catalunya, mereix que tots fem un esforç de consens ampli. Jo, sempre que pugui, sempre l'afavoriré".

LLEÓ XIV

Sobre el nou papa Lleó XIV, ha dit que el convidaran a visitar Catalunya, tenint en compte que el 2026 hi ha "una fita important a la Sagrada Família", ja que es commemora l'any Gaudí, i que li faria il·lusió que visités Catalunya.

"Més enllà de les conviccions religioses que cadascú pugui tenir, tenir al capdavant de l'Església catòlica, una persona que exerceixi un lideratge moral, que el pot exercir en un moment de tanta convulsió i confusió al món, crec que és un fet no menor", ha valorat.