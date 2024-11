Illa es vol reunir amb Ribera "com més aviat millor" quan sigui comissària

Vol que el Govern s'habituï a viatjar "sovint" a Brussel·les

BRUSSEL·LES, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Salvador Illa, ha dit aquest dijous que té la intenció de reunir-se "com més aviat millor" amb qui previsiblement serà la nova vicepresidenta executiva de Competència i Transició de la Comissió Europea, Teresa Ribera, quan prengui possessió del càrrec.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa al Parlament Europeu a Brussel·les (Bèlgica) després de reunir-se amb la nova presidenta del Comitè Europeu de les Regions (CdR), Kata Tütto, i ha afirmat estar "molt content" pel nomenament de Tütto, qui ha qualificat com una persona d'altíssima competència i que assumirà una responsabilitat que troba molt important.

Ha manifestat que la seva intenció i la dels consellers durant la legislatura és viatjar "sovint" a Brussel·les per incidir en les polítiques i els assumptes rellevants que es decideixen a la capital comunitària.

REUNIÓ AMB SÁNCHEZ

El president també s'ha referit a la reunió que mantindrà divendres a La Moncloa amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, en la qual vol compartir amb ell "l'acció de govern dels primers 100 dies" i posaran els mecanismes per supervisar els processos necessaris i positius de col·laboració amb l'executiu.

En resposta a si parlaran sobre el finançament singular per a Catalunya, Illa ha dit que parlaran de més coses i que aquest assumpte ja està acordat: "El que hem de fer en finançament no és quelcom que hàgim de discutir. És una cosa acordada, coneguda, pública, i més aviat el que hem de fer és supervisar i vetllar perquè s'executi el que s'ha pactat, i que s'executi amb els calendaris acordats".

CATALÀ A LA UE

Sobre l'oficialitat del català al Parlament Europeu, Illa ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press que va veure la presidenta de la institució, Roberta Metsola, "amb intenció de treballar amb rigor i amb molta seriositat aquest assumpte" i creu que la feina donarà fruits.

Respecte a l'oficialitat del català com a idioma de la Unió Europea (UE), ha admès que és una qüestió "bastant més complicada i que pot anar per llarg", però ha dit que el Govern d'Espanya té molta determinació perquè tiri endavant i que el primers passos per aconseguir-ho s'han fet, i estan ben fets, en les seves paraules.