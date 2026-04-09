Illa vol "doblar" el nombre de graduats en disciplines STEM a Catalunya

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dijous que el Govern vol "doblar" el nombre de graduats en disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) a Catalunya.
Ho ha dit en un acte amb motiu de les obres del nou edifici de medicina de precisió del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, a l'antic Mercat del Peix (PRBB Ciutadella), que es preveu que entri en funcionament el 2028.
L'acte també ha comptat amb la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director del PRBB, Jordi Camí.
"Volem un país d'enginyers, de matemàtics, de científics. Hem de multiplicar per 2 el nombre de graduats", ha dit Illa, en referència al que és un dels objectius del seu mandat i que inclou tant universitats públiques com privades, segons han detallat fonts de Recerca i Universitats.
El nou edifici del PRBB se situarà a l'antic Mercat del Peix de Barcelona, al costat del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)i en el marc de la Ciutadella del Coneixement, i es preveu que entri en funcionament --i comencin els trasllats-- el 2028.
El president català ha destacat la importància de la col·laboració entre institucions científiques i entre administracions, a més de la transferència del coneixement, i ha carregat contra aquells que estan "desmuntant" els avenços de la ciència.
"SALT QUALITATIU"
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha apuntat que el fet que al nou edifici hi convisquin diferents instituts de recerca permetrà fer un "salt qualitatiu" en creuar diferents disciplines, com la genòmica, la biomedicina i la fotònica, entre d'altres.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet gala "dels valors del coneixement i del benestar" que entén que caracteritzen Barcelona i Catalunya, i ha dit que la raó, la ciència i l'empirisme han de prevaler, i que la Ciutadella del Coneixement servirà per materialitzar-ho.
Per la seva banda, el director del PRBB, Jordi Camí, ha explicat que es tracta de la tercera gran transformació de la zona, després de l'Exposició Internacional del 1888 i els Jocs Olímpics del 1992, i que permetrà doblar "la massa crítica".
"Els convido, d'aquí a 2 anys exactes, a veure la finalització de l'edifici, si no ens ataca alguna contingència internacional en la qual no puguem fer res. Els convido d'aquí a 2 anys a celebrar l'inici dels trasllats", ha dit.
EL PRBB CIUTADELLA
El nou edifici, sota la gestió del Consorci del PRBB, acollirà uns 950 investigadors vinculats a diferents centres de recerca en l'àmbit de la medicina de precisió --l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, el Centre de Regulació Genòmica, l'Institut de Ciències Fotòniques i la Fundació Bist--.
Les obres suposaran una inversió d'un total de 104 milions d'euros, 60 dels quals vehiculats com a préstec de la Generalitat al Consorci del PRBB, i 44 directament provinents de la Conselleria de Recerca i Universitats per al període 2025-2029.
L'execució del projecte, dissenyat per l'estudi Barozzi Veiga, s'ha adjudicat per 77,5 milions d'euros a la UTE PRBB Ciutadella, una unió estratègica integrada per Calaf Constructura, Serom, Agrefred, Sogesa i Suris.