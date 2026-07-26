Illa visita la planta de l'empresa catalana Relats a Da Nang (Vietnam)

BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han visitat aquest diumenge la planta de l'empresa catalana Relats a la ciutat de Da Nang (Vietnam), ha informat el Govern.
La visita s'emmarca en el viatge del president a Vietnam i Singapur, iniciat aquest dissabte i que s'allargarà fins a dijous que ve, amb l'objectiu d'impulsar les relacions amb el sud-est asiàtic.
La multinacional catalana Relats fabrica solucions tècniques de revestiment tèxtil per a la seguretat, l'aïllament tèrmic i la reducció de soroll.
Aquest mateix diumenge Illa també visita les plantes de les empreses Tucai i Savall Chocolate i es reunirà amb el president del Comitè Popular de Da Nang.
Després del seu pas per la capital del país, Hanoi, i Da Nang, un dels pols de tecnologia i innovació, també visitarà la capital econòmica del país, la Ciutat Ho Chi Minh.