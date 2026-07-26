Publicat 26/07/2026 11:30

Illa visita la planta de l'empresa catalana Relats a Da Nang (Vietnam)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva visita a l'empresa Relats
GOVERN

BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han visitat aquest diumenge la planta de l'empresa catalana Relats a la ciutat de Da Nang (Vietnam), ha informat el Govern.

La visita s'emmarca en el viatge del president a Vietnam i Singapur, iniciat aquest dissabte i que s'allargarà fins a dijous que ve, amb l'objectiu d'impulsar les relacions amb el sud-est asiàtic.

La multinacional catalana Relats fabrica solucions tècniques de revestiment tèxtil per a la seguretat, l'aïllament tèrmic i la reducció de soroll.

Aquest mateix diumenge Illa també visita les plantes de les empreses Tucai i Savall Chocolate i es reunirà amb el president del Comitè Popular de Da Nang.

Després del seu pas per la capital del país, Hanoi, i Da Nang, un dels pols de tecnologia i innovació, també visitarà la capital econòmica del país, la Ciutat Ho Chi Minh.

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