Illa visita el bressol de les tecnològiques a Silicon Valley "perquè el món inverteixi a Catalunya"

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest dimecres una sèrie de reunions en amb representants d'empreses tecnològiques de Silicon Valley, a Califòrnia (Estats Units), amb l'objectiu que "el món vingui a invertir a Catalunya".
"Venim a obrir-nos al món perquè el món vingui a invertir a Catalunya", ha dit en una intervenció abans d'una trobada amb catalans que ocupen càrrecs directius en empreses tecnològiques californianes per presentar-los el potencial tecnològic de Catalunya i explorar possibilitats de cooperació.
Al llarg de la jornada, es reunirà amb catalans que han fundat o treballat en startups tecnològiques de Silicon Valley, i amb representants de les tecnològiques Plug and Play, Super Micro Computer Inc., NVIDIA i SiFive, empreses dedicades principalment a semiconductors i Intel·ligència Artificial (IA).
A més, mantindrà una trobada amb estudiants i representants de la Universitat de Stanford i visitarà el Stanford Mussallem Center for Biodesign, un programa de la universitat per crear tecnologies mèdiques capdavanteres amb les quals col·labora l'Hospital Sant Joan de Déu, especialment en salut pediàtrica i maternal.
"Vinc també amb ganes d'entendre i de veure com van les coses", ha dit el president, que ha defensat que el Govern aposta per la tecnologia i per la ciència, que creu canvien la societat cap a millor sempre que es posin al servei del ben comú.