Illa vincula les "fortes tensions" durant el procés a una resposta inadequada a la crisi del 2008

Creu que "seria positiu" que algunes competències en immigració d'acolliment i integració es transfereixin a les comunitats autònomes
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha vinculat aquest dimecres les "fortes tensions" durant el procés a una resposta inadequada a la crisi del 2008 quan, a parer seu, es van plantejar solucions simples a problemes complexos, la qual cosa, ha assegurat, s'està superant a Catalunya.
Ho ha dit durant un acte del Festival delle città a Roma (Itàlia) organitzat per la Lega delle Autonomie Locali Italiane, en un diàleg amb l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, amb el qual posteriorment han mantingut una reunió, en què li han preguntat, en el 8è aniversari de l'1 d'octubre, per aquesta qüestió.
"Certament, hi va haver anys de fortes tensions, i després, en la segona dècada del segle XXI, es va donar una resposta inadequada a la crisi del 2008 amb enfocaments polítics populistes que proposaven solucions molt simples a problemes extremadament complexos. Afortunadament, no obstant això, estem superant aquesta fase i continuem mirant endavant", ha dit el president.
Ha sostingut que Catalunya sempre ha tingut un fort desig d'autogovern i de defensa de la seva identitat, "però sempre amb el desig de col·laborar amb la resta d'Espanya".
En aquesta línia, ha reivindicat la col·laboració institucional i l'estat autonòmic, i ha afirmat que a Catalunya s'han viscut fa uns anys "moments una mica difícils en els quals no s'ha entès que les institucions són l'instrument de tots per implementar polítiques de transformació de la societat".
CREIXEMENT DE VOX
Preguntat per si una hipotètica arribada de Vox al Govern d'Espanya revifaria el procés o provocaria una reculada en l'autogovern, Illa ha respost que "la majoria dels ciutadans catalans i espanyols comparteixen" una altra visió de l'Espanya autonòmica que la que defensa Vox.
"Vox és un partit que en realitat busca una regressió, no una alternativa conservadora. Vox no proposa una alternativa conservadora al govern espanyol, sinó una de regressió, de desmantellament", ha argumentat, per la qual cosa ha apostat per una política que no busqui la confrontació, sinó el diàleg obert i governar sense sectarisme, textualment.
"Crec que la lleialtat en aquest tipus de situacions és fonamental. Crec que això és precisament el que exigeixen els ciutadans: que treballem amb lleialtat. Municipis, províncies, territoris, regions i institucions de la UE, no només les nacionals. El nostre és un sistema multinivell", ha afegit.
SEGURETAT I IMMIGRACIÓ
També s'ha referit a les polítiques de seguretat i immigració en assegurar que són polítiques d'esquerres, i que s'ha d'abordar la inseguretat amb "zero impunitat, però amb polítiques molt decidides, rigoroses i integrals per reduir les desigualtats".
En aquest sentit, ha defensat aplicar polítiques d'integració de la immigració: "Si ho fem, si els acollim i integrem, no posem en perill la nostra identitat col·lectiva, com alguns pensen erròniament, sinó que l'enriquim. I aquesta és la història, almenys de Catalunya i d'Espanya".
Per això, ha considerat que "seria positiu que algunes competències i polítiques en matèria d'immigració siguin cedides, transferides, als governs autonòmics", i ha citat concretament les polítiques referents a l'acolliment i a la integració, i ha explicat el pacte entre el PSOE i Junts va en aquesta línia.
"D'aquesta manera, crec que podem actuar amb més eficiència, treballant més a nivell local. Crec que aquesta podria ser una línia de treball interessant que podria generar grans avenços en aquest tema. Sé que tots dos temes són molt sensibles, fins i tot a Catalunya i Espanya, però els enfocaments progressistes són sens dubte els adequats", ha conclòs.