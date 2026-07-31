Illa viatjarà a Ucraïna aquest mateix any per "mostrar la solidaritat" de Catalunya

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que preveu viatjar aquest mateix any a Ucraïna, tot i que no ha concretat quan, per "mostrar la solidaritat" de Catalunya amb el poble ucraïnès.
En tornar del seu viatge institucional al Vietnam i Singapur, ha explicat en una roda de premsa de balanç del curs polític que preveu fer "dos o tres viatges" internacionals en el que resta d'any, i que el primer que farà serà a Ucraïna.
"És un país amb el qual estem cooperant molt bé des de Catalunya i crec que convé enviar un missatge de suport a l'enorme esforç, dramàtic de vegades, que estan fent i mostrar presencialment la solidaritat del conjunt de catalans", ha dit.