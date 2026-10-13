Illa viatja dos dies a Brussel·les per acudir al Comitè de les Regions i reunir-se amb Costa i Ribera

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, viatjarà a Brussel·les aquest dimarts i dimecres per assistir al Comitè de les Regions i reunir-se amb els dirigents de les institucions europees, així com per abordar assumptes com la Política Agrària Comuna (PAC) i l'habitatge, informa el Govern en un comunicat aquest dilluns.
En el seu tercer viatge institucional a Brussel·les, que durarà fins al dimecres, estarà acompanyat pel conseller de la UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i la seva agenda estarà enfocada en la consolidació de les relacions de Catalunya amb la UE.
AGENDA DEL DIMARTS
El dimarts Illa participarà en la tribuna European Bridges, organitzada per Prensa Ibérica, on mantindrà un diàleg amb l'exconseller de la Generalitat i membre del Rhine Group, Andreu Mas-Colell, i amb la investigadora del Real Institut Elcano, Raquel Jorge, sota el títol 'Prosperitat compartida per una Europa líder del món'.
També el dimarts es reunirà amb el president del Comitè Econòmic i Social Europeu, Seamus Boland.
JORNADA DEL DIMECRES
El dimecres participarà en la sessió plenària del Comitè de les Regions, on intervindrà en el debat sobre la Llei d'Acceleració Industrial.
Després es reunirà amb el president del Consell Europeu, António Costa, i amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera.
També mantindrà una trobada amb representants de la comissió d'Agricultura del Parlament Europeu (per traslladar la posició de Catalunya davant de la nova PAC 2028-2034) i amb representants de la comissió de l'Habitatge de l'Eurocambra, per defensar la necessitat de mesures que garanteixin el dret a l'habitatge i explicar les polítiques impulsades pel Govern en aquest àmbit.