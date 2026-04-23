Illa veu en Sant Jordi un exemple "tan necessari" de fraternitat i humanitat de Catalunya al món

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dijous durant la diada de Sant Jordi que, amb ella, Catalunya mostra al món sencer un exemple "tan necessari avui" de fraternitat i d'humanitat i ha destacat que els termòmetres econòmics i morals demostren que el futur a Catalunya és bo.
"A Catalunya ens guia una màxima moral irrenunciable: totes les persones que viuen i treballen al nostre país mereixen la mateixa dignitat, els mateixos drets i oportunitats, els mateixos deures i responsabilitats", ha dit Illa en una declaració institucional per la diada, on ha posat en valor el procés de regularització de migrants i les polítiques en habitatge del Govern.
Ha vinculat Sant Jordi a l'"expressió alegre de tot un país" de vincles humans i ha desitjat una bona diada a tots els catalans i catalanes.