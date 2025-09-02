Illa veu la reunió amb Puigdemont com "un bon exemple" de que el diàleg és motor de la democràcia

BRUSSEL·LES 2 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la reunió que ha mantingut aquest dimarts a la tarda amb el líder de Junts i expresident del Govern, Carles Puigdemont, és un "bon exemple" de que el diàleg és motor de la democràcia.
Ho ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press després de la trobada que ha mantingut amb Puigdemont durant prop d'una hora i mitja a la Delegació de la Generalitat davant de la Unió Europea, a Brussel·les.
"Avui m'he reunit amb el president Carles Puigdemont, tal com he fet amb la resta d'expresidents de la Generalitat. El diàleg és el motor de la democràcia perquè Catalunya segueixi avançant. Avui donem un bon exemple", ha expressat Illa.
La trobada entre Illa i Puigdemont ha començat a les 16.15 i ha acabat sobre les 17.45, per la qual cosa han estat reunits durant prop d'una hora i mitja.
EXPOSICIÓ AL PARLAMENT EUROPEU
Puigdemont ha estat el primer en abandonar la Delegació del Govern sobre les 17.45, mentre que Illa ho ha fet pocs minuts més tard, i els dos han sortit de l'edifici en els seus respectius vehicles.
Després, el president de la Generalitat ha acudit aquest mateix dimarts a la tarda a la inauguració de l'exposició que acull el Parlament Europeu sobre el mil·lenari que compleix aquest any el Monestir de Montserrat, i en la seva agenda oficial no consten trobades amb cap representant de les institucions comunitàries.