Illa veu el resultat de l'opa del BBVA al Sabadell com "un missatge a favor d'una Espanya plural"

Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el resultat de l'opa del BBVA al Banc Sabadell és "un missatge a favor d'una Espanya plural i diversa" perquè, diu, el Sabadell és una entitat rellevant que no té el centre de decisió a Madrid i que articula model de negoci a Catalunya, Galícia o el Llevant.
Així ho ha dit en una entrevista pel 'Diari de Sabadell' recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual ha explicat que es va reunir amb "dues persones molt rellevants de l'àmbit econòmic i amb tres empresaris" que, segons ell, van exposar que en moments de dificultat només el Sabadell els havia ofert finançament i que això era perquè el banc ha nascut a Catalunya i ha impulsat un model propi pensant en les pimes.
"No ho dic en detriment de ningú i ho dic amb voluntat de mantenir una bona relació amb el BBVA, que també té una presència important a Catalunya", ha matisat.
INFRAESTRUCTURES
Preguntat pel projecte de la ronda Nord, la carretera B-40, ha defensat que s'han iniciat els estudis informatius, ambientals i paisatgístics i ha destacat que hi ha un "consens molt ampli" amb el territori i 200 milions d'euros de l'Estat per executar la inversió pel que, ha afirmat, l'horitzó és que les obres s'iniciïn en el 2028.
Sobre la compra per part de la Generalitat de 1.064 habitatges d'Immocaixa, ha detallat que s'ha adquirit una desena de pisos a Sabadell: "Hem evitat que els pisos hagin passat a mans de fons d'inversió i que el lloguer s'hagi duplicat o triplicat per a un miler de famílies", ha dit.
ENQUESTA CEO
Preguntat per l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), ha dit que mostra que "el Govern té capacitat de millora", però que va pel camí correcte.
Sobre l'auge de formacions com Aliança Catalana ha assegurat que "l'extremisme no té recorregut a Catalunya" i que la societat catalana és inclusiva, oberta, integradora i acollidora, encara que ha dit que hi ha qüestions que s'han d'abordar i resoldre.