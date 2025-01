Illa veu respecte, recel i "certa desconfiança" cap a Catalunya en les seves visites per Espanya

Defensa la prosperitat compartida davant el model d'"acumulació insolidària"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que en els seus desplaçaments i visites per Espanya veu de manera majoritària una actitud positiva i de respecte cap a Catalunya, però també actituds de recel i de "certa desconfiança", que ha apuntat que són minoritàries.

Ho ha dit aquest divendres en una conferència a l'Escola Industrial de Barcelona amb el títol 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida', en la qual ha presentat el pla econòmic del Govern per a la legislatura, i a la qual han assistit tots els membres del seu executiu i representants del sector financer, empresarial i social de Catalunya.

"Veig de manera majoritària una actitud positiva i de respecte cap a Catalunya. Combinada també amb una actitud de vegades de recel, i deixin-me dir-ho, de certa desconfiança", ha dit.

Per aquest motiu, ha dit, és molt important per a ell explicar-se com a president de Catalunya i traslladar la petició que "ningú no tingui por a Espanya al fet que Catalunya desplegui tot el seu potencial, faci els seus plantejaments i aporti la seva visió".

NECESSITAT D'EXPLICAR-SE I ESCOLTAR

"Hi ha necessitat d'explicar-nos, també d'escoltar. Aquí veig molta feina a fer. Veig també, vull dir-ho amb tot el respecte, i segurament és inevitable que sigui així, algunes actituds obertament receloses, que ho plantegen tot com un joc de suma zero. Per ser justos, són minoritàries, allà i aquí", ha expressat.

També ha lamentat que de vegades detecta "molt soroll, massa soroll", cosa que a ell no l'interessa, ha afirmat, i creu que tampoc a Catalunya.

MODELS OPOSATS

L'objectiu del seu pla econòmic, ha detallat Illa, és liderar Espanya amb un model de prosperitat compartida davant el que qualifica de model d'acumulació insolidària: "Dos models, dos plantejaments. Avançar amb tothom o avançar deixant amplis col·lectius al marge? Guanyem tots o guanyen uns pocs? Model econòmic de drets o model econòmic de privilegis? Transformació social o conformisme, per no dir resignació social?".

Ha afirmat que l'aposta per la generositat la fa per tradició de país, "per voluntat majoritària dels catalans i sobretot per convicció" i ha alertat del que considera un error greu, que és triar el que convé de cada model.

"Deixin-me alertar del que crec que és un error greu i una temptació perillosa i tramposa: agafar el que ens convé de cada model. La fiscalitat baixa d'aquí i els serveis públics bons d'allà. Pagar impostos on són baixos i ser usuari de la sanitat pública on és excel·lent. No ens fem paranys. Siguem rigorosos. Si volem cohesió social, calen polítiques públiques i cal una fiscalitat justa", ha dit.

"UN CIUTADÀ, UN VOT"

Illa s'ha referit també al que veu com un canvi de paradigma i de canvi accelerat arreu del món, i ha assenyalat el que considera dilemes als quals s'enfronta el món: "El poder de la força o el poder de la raó, els arguments. Tinc força i m'annexiono Ucraïna, m'annexiono Taiwan, o poso la mirada a Groenlàndia".

"La força o, alternativament, la raó, arguments i regles exposades, discutides i acordades en organismes multilaterals renovats i adequats a la realitat d'avui? El poder dels diners o el poder dels ciutadans? Un dòlar o un euro, un vot; o un ciutadà, un vot?"

També ha alertat del "desacomplexat i xocant, per no dir provocador, desembarcament al Regne Unit i a Alemanya d'oligarques ultrarics" després de les eleccions als EUA, per la qual cosa ha demanat que Catalunya doni com a resposta la voluntat de liderar i d'avançar-se.