Illa veu "receptivitat" en les energètiques per dedicar més recursos a la pobresa energètica

Assegura que els pressupostos donaran "estabilitat" a Catalunya
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que veu "receptivitat" per part de les empreses energètiques per dedicar més recursos a combatre la pobresa energètica, després que el Tribunal Constitucional anul·lés 2 articles de la llei que obligava les companyies a parlar amb els serveis socials abans de tallar subministraments.
Ho ha dit aquest dimecres en resposta a la pregunta de la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en la sessió de control del Parlament, en què li ha recordat que en l'acord de pressupostos amb la seva formació van pactar impulsar abans de l'estiu un fons d'atenció a les famílies en situació de pobresa energètica.
Albiach ha sostingut que l'acord per als comptes proporciona estabilitat a Catalunya, però que el Govern l'ha de complir, i l'ha advertit que el bo social elèctric no pot ser l'única eina d'acompanyament en aquests casos.
Illa ha respost que s'ha reunit amb les elèctriques per demanar-los reactivar, impulsar i dedicar més fons a combatre la pobresa energètica, i que el bo social és una opció que té recorregut per davant i que es pot anar "més enllà".
Ha coincidit amb Albiach que els nous comptes públics de la Generalitat porten estabilitat a Catalunya, i ha assegurat que compliran els acords que n'han permès l'aprovació.
PRESSUPOSTOS
El president del PSC-Units, Ferran Pedret, també ha abordat l'estabilitat que creu que suposa comptar amb uns nous pressupostos, especialment en aquest "context internacional certament complex" i amb les dificultats que genera la inestabilitat en altres països.
Illa ha sostingut que els nous comptes són un estímul per desplegar polítiques en àmbits com l'habitatge, i ha defensat que comptar amb estabilitat pressupostària permet, per exemple, reforçar les polítiques de cooperació internacional a zones com el Líban: "Una realitat que ens avergonyeix".
FESTIVAL NEONAZI
El portaveu de la CUP a la cambra, Dani Cornellà, li ha preguntat pel festival neonazi del cap de setmana passat a Santa Susanna (Barcelona) i ha acusat el president de no actuar per impedir que es fes i de tenir una doble vara de mesurar respecte a l'extrema dreta.
Illa ha negat tenir aquesta doble vara de mesurar, ha dit que el Govern actua i ho continuarà fent dins la llei, i ha apuntat a l'alcalde del municipi: "Posem el focus i l'atenció en aquells que permeten que es faci aquest concert i tenen la responsabilitat com a administració municipal d'evitar-ho".
NECESSITATS DELS CIUTADANS
Finalment, Aliança Catalana ha tornat a tractar la política migratòria quan la seva líder, Sílvia Orriols, ha assegurat que les polítiques d'esquerres "importen pobresa, violència i costums retrògrads" que, segons ella, posen en risc l'estat del benestar.
Illa ha respost que el que fa l'esquerra és respondre a les necessitats dels ciutadans garantint l'accés a l'habitatge, les pensions, la sanitat pública, entre altres qüestions, i ha assegurat que Catalunya segueix endavant "malgrat" Orriols.