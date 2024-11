Illa veu una "progressiva normalització política" i social a Catalunya després de 100 dies com a president

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que veu una "progressiva normalització política, institucional i social a Catalunya" després de complir-se 100 dies des que està al capdavant de l'executiu català.

En una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha sostingut que el seu govern ha mirat de treballar per a l'avenç de la comunitat "des del respecte a totes les maneres de pensar", buscant el que uneix els catalans i on es poden posar d'acord.

"Hem fet coses per fer-ho, clarament en eix amb les polítiques públiques, la sanitat, l'educació, els serveis socials, les infraestructures, les energies renovables", ha dit, també reivindicant la vigència dels acords subscrits amb ERC i els Comuns per a la investidura.

En preguntar-li si amb això vol persuadir els independentistes que hi ha altres vies per tenir un país millor, ha rebutjat que estigui intentant "convèncer ningú", sinó portar a la pràctica tot el que es va comprometre a fer i el que demana la ciutadania que, a parer seu, està més enllà de la ideologia.

"Hem de millorar els serveis públics, els hem de reformar, posar més recursos, centrar-nos en això, i és el que estic intentant fer", ha reivindicat Illa.