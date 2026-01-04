Illa veu un "precedent perillós" en la intervenció d'EUA sobre Veneçuela

David Zorrakino - Europa Press
Duch es reuneix telemàticament amb el Centre Català de Caracas
BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit aquest diumenge a la intervenció d'EUA a Veneçuela advertint que "els fets succeïts a Veneçuela poden suposar un precedent perillós".
"Estem compromesos amb el multilateralisme i el dret internacional", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
També ha defensat una "transició pacífica i justa que permeti un futur en democràcia, sense més ingerències externes i respectant els drets" de tots els ciutadans de Veneçuela.
JAUME DUCH
El conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit telemàticament aquest mateix diumenge amb representants del Centre Català de Caracas amb el delegat del Govern als Estats Andins, Antoni Vicens, per interessar-se per ells i oferir-los el suport de la Generalitat.
"Som i serem al costat dels catalans i catalanes a Veneçuela", ha dit en un altre missatge a X, i ha afirmat que el Govern creu en la democràcia i la llei.