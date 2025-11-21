Illa veu "molt dinàmic" el sector oleícola català i insta a adaptar-lo al canvi climàtic

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat de "molt dinàmic" el sector oleícola català després de la sequera i ha subratllat la necessitat d'adaptar-lo al canvi climàtic i protegir-lo de decisions com els aranzels, en les seves paraules.
Ho ha dit aquest divendres durant la inauguració de la primera edició del Mercat de l'Oli Nou, que acollirà entre aquest divendres i diumenge la plaça Catalunya de Barcelona, a la qual també ha assistit el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
L'esdeveniment, que comptarà amb 50 productors i 20 sessions de cuina en directe, té com a objectiu presentar l'oli a la ciutadania, oferir la possibilitat de fer tastos i de comprar oli de primera premsada directament als productors.
"Tenim un molt bon producte català en l'oli oliva verge extra i un sector molt dinàmic després de la sequera. Tenim un tresor que volem vendre a Catalunya, a la resta d'Espanya i arreu del món", ha destacat Illa.
Per la seva banda, Ordeig ha posat l'accent en que un dels objectius del Govern en aquest àmbit és aprovar la llei de l'alimentació a principis de l'any vinent, que contempla "que la compra pública prioritzi el producte de proximitat i formació a les escoles".
PRODUCTORS DE 21 COMARQUES
La proposta del Mercat de l'Oli Nou es complementa amb una oferta enogastronòmica de proximitat i amb xerrades guiades per experts de l'oli, amb productors provinents de 21 comarques i les cinc denominacions d'origen protegides de l'oli català: Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà.
Les sessions de cuina en directe aniran a càrrec de xefs com Ada Parellada, Iolanda Bustos, Carlota Claver, Susanna Aragón, Iñaki Aldrey i el mestre pastisser Oriol Balaguer, entre d'altres.
La iniciativa coincideix amb la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, una oportunitat que el Govern està aprofitant per promocionar el producte local i la cuina catalanes, com ho va fer quan va ser Regió Europea de la Gastronomia el 2016.