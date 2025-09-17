Illa veu "molt difícil" arribar a "acords" amb Puigdemont i creu que la seva reunió denota convivència

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que serà "molt difícil" arribar a acords amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, després de reunir-se, però ha afegit que seure a parlar amb ell és un "exemple" de convivència amb els qui pensen diferent.
"No fa gaire m'he vist amb un líder polític que pensa molt diferent del que jo penso i amb el qual serà molt difícil que arribem a alguns acords", ha afirmat Illa aquest dimecres durant un diàleg amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, organitzat per la Fundación Pablo VI i la Cátedra de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas per recordar la figura del sacerdot José María Martín Patino.
Illa ha indicat que no pot demanar als ciutadans de Catalunya que convisquin si ell no és capaç de reunir-se "amb un líder que representa el segon grup parlamentari del Parlament de Catalunya". Quin exemple dono?", ha plantejat.
Per això, tot i que no arribés a cap acord amb Puigdemont en la reunió, ha defensat que ja només el fet de seure, parlar i raonar amb ell, envia "un missatge: pensem diferent però convivim".
"Això no és polaritzar, ho faig amb un propòsit completament diferent. Per aquest camí de la polarització no anirem enlloc. Cal tenir un espai públic comú, un espai mínim compartit entre tots, a Catalunya, a Espanya i a Europa", ha resolt.