Illa veu "més a prop" l'oficialitat del català a la UE després d'obrir-se un diàleg Espanya-Alemanya

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu "més a prop" d'aconseguir que el català sigui un idioma oficial de la Unió Europea (UE) després que aquest divendres Espanya i Alemanya hagin acordat obrir un diàleg bilateral sobre aquesta qüestió, un dels acords entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez.
"Estem més a prop d'aconseguir que el català sigui oficial a la UE. Tinc plena confiança en que ho farem possible", ha valorat el president en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha adjuntat el comunicat emès per tots dos països.
"Els nostres dos governs han acordat avui obrir un diàleg amb l'objectiu de trobar una resposta a la sol·licitud espanyola que les seves llengües cooficials diferents a l'espanyol siguin reconegudes com a oficials a la UE de manera que sigui acceptable per a tots els estats membres", diu el comunicat emès per Espanya i Alemanya.