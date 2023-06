Illa veu les generals com una disjuntiva entre el PSOE i el PP: "Si tu no hi vas, ells tornen"

No es tanca a una 'sociovergència' a Barcelona i sí al fet que Vox ajudi que Collboni sigui alcalde

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha interpretat aquest dimarts la convocatòria anticipada d'eleccions el 23 de juliol com una disjuntiva entre el PSOE i el PP, i ha recorregut a l'antic lema electoral socialista del 'Si tu no hi vas, ells tornen' per explicar-ho.

"El missatge és aquest, si tu no hi vas, ells tornen i tornem cap enrere", ha advertit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, per la qual cosa faran una campanya basada a demanar la concentració del vot en els socialistes.

Després de defensar la decisió del president espanyol, Pedro Sánchez, de convocar les generals arran dels resultats electorals de diumenge, ha considerat que els ciutadans podran triar el 23 de juliol entre l'opció que aposta "pel diàleg, la política útil i per avançar, o el de la reculada, la política estèril i la confrontació".

Preguntat sobre a què atribueix els resultats del PSOE a la resta d'Espanya, Illa creu que els han afectat diversos factors, entre els quals la "fragmentació a l'esquerra" del seu partit que hi ha hagut a diverses comunitats on han perdut poder institucional, i l'excessiu soroll que, a parer seu, hi ha hagut sobre determinades decisions del Govern central.

A CATALUNYA

Després de l'avançament electoral de les generals, Illa ha recalcat que correspon al president de la Generalitat, Pere Aragonès, decidir si farà el mateix a Catalunya preguntat sobre aquest assumpte, però ha assegurat que no té "cap pressa" i que s'estima més no especular.

Tot i que creu que el president català no contempla aquesta possibilitat, l'ha instat a convocar-les quan ho consideri convenient, i ha afegit: "Si no fa eleccions, que governi".

BARCELONA

Pel que fa als resultats de la candidatura del PSC a Barcelona que va quedar segona per darrere el candidat de Junts, Xavier Trias, ha explicat que ha encarregat a Jaume Collboni conduir les negociacions amb tothom per conformar "un govern el més estable possible, amb orientació progressista i en clau de ciutat".

Malgrat admetre que és difícil que pugui ser alcalde, no ha tancat la porta a la possibilitat d'una 'sociovergència': "Vull que Catalunya vagi endavant i es posi en marxa. No tinc cap reserva en res".

Sí que ha descartat que Vox pugui ajudar a configurar una majoria que fes possible que Collboni sigui alcalde, i ha negat que aquesta formació es pugui comparar amb Manuel Valls.

En la seva opinió, han d'analitzar com es pot traduir a Barcelona un resultat electoral que indica que "s'ha d'obrir una nova etapa a Catalunya" després de l'etapa de l'encara alcaldessa, Ada Colau, i també ha negat que puguin condicionar possibles pactes a les generals i a la situació política al Parlament.