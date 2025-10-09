Illa veu l'acord Israel-Hamas com una "oportunitat per a la pau"

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'acord d'alto el foc i de primera fase per a la fi de la guerra a Gaza entre el Govern d'Israel i Hamas és una "oportunitat per a la pau", i ha demanat a la comunitat internacional que vetlli perquè aquesta pau sigui justa per a tots els actors del conflicte.
"Atent a les notícies que arriben des de Gaza amb esperança. S'obre una oportunitat per a la pau, que la comunitat internacional ha de vetllar perquè sigui justa per a tothom i permeti una solució real de futur en convivència entre Israel i Palestina", ha dit aquest dijous en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ha afegit que Catalunya reclama l'accés "immediat" d'ajuda humanitària a la zona i ha reiterat l'oferiment a cooperar per a l'assistència i la reconstrucció de Gaza.