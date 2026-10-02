Illa veu "irresponsable" que Junts rebutgi els decrets en habitatge i els insta a rectificar

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat aquest divendres d'"incomprensible i irresponsable" que Junts rebutgi validar els dos decrets d'habitatge que el Govern central portarà aquest divendres al Congrés dels Diputats i els ha instat a rectificar.
"No es pot dir que es defensa a Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar a Catalunya és defensar a la seva gent. Junts, PP i VOX fan exactament el contrari", ha expressat Illa en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Aquest dijous a la nit, els postconvergents van informar en un comunicat de la seva negativa a validar els decrets i van demanar la seva retirada, a més de sol·licitar un nou text que "comenci a revertir la greu situació de l'habitatge".