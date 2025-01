Illa veu "inspirador" que Merck aposti per Mollet (Barcelona) amb dues plantes de producció

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerat "inspirador veure que una companyia internacional com Merck aposta per instal·lacions com la de Mollet del Vallès" (Barcelona), on té dues plantes de producció.

En una visita aquest dijous, Illa ha considerat que s'hi respira un bon clima de treball i ha assegurat que la Generalitat està a la disposició de Merk, informa el grup en un comunicat.

Hi ha una planta de producció farmacèutica, on Merck fabrica antidiabètics i cardioprotectors, i una de química, en la qual elaboren 3.000 tones anuals de principis actius que nodreixen la indústria farmacèutica i cosmètica.

El president de Merck a Espanya, Manuel Zafra, ha destacat que l'empresa genera "ocupació i riquesa" a Catalunya un segle després de la seva arribada, i ha dit que les instal·lacions a Mollet són estratègiques per a la companyia.

Durant la visita, Illa i Zafra han estat acompanyats per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat; l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio; els directors de les plantes farmacèutica i química, Amelia Muñoz i Ramón Ribas, i l''executive vice president' i 'head of global healthcare operations' de Merck Group, Teresa Rodó.