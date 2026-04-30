Illa veu "inadmissible" i contrària al dret internacional la intervenció d'Israel de la Flotilla

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat d'"inadmissible" i contrària al dret internacional la intervenció de l'exèrcit israelià, que ha capturat diversos activistes de la Global Summud Flotilla aquest dimecres a la nit en aigües internacionals.
En un missatge a X aquest dijous recollit per Europa Press, el president català ha assegurat que està seguint de prop la situació de la Flotilla, "on viatgen diversos catalans".
"Estem en contacte amb les autoritats implicades per garantir la protecció de totes les persones", ha afegit.