Illa veu "imprescindible" tenir pressupostos per impulsar l'educació superior catalana

Confia a poder aprovar els comptes "si totohom posa Catalunya per davant"
BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que és "imprescindible" tenir uns pressupostos aprovats el 2026 per impulsar l'educació superior catalana.
Així s'ha pronunciat aquest dijous després d'una reunió a porta tancada amb els rectors de les universitats catalanes, juntament amb la consellera d'Universitats i Recerca de la Generalitat, Núria Montserrat.
"En un món cada vegada més canviant, el coneixement i l'educació superior són grans palanques per impulsar la competitivitat econòmica, la transformació productiva i el benestar social", ha destacat Illa.
Ha assegurat que el Govern ha complert amb la seva responsabilitat en presentar els comptes i ha desitjat poder-los aprovar: "Hem allargat la mà a tothom per aconseguir la seva aprovació al Parlament. Tenim clar que si tothom posa Catalunya per davant, actua amb responsabilitat i pel que realment importa, ho aconseguirem".
Illa ha assenyalat que els nous comptes aporten certesa "en temps d'inestabilitat global", després d'insistir que el Govern ha complert amb el seu deure en presentar els comptes.
PRESSUPOSTOS "A L'ALTURA"
"Hem elaborat un pressupost a l'altura de l'excel·lència del nostre sistema universitari", ha subratllat el president català, que ha afirmat que els comptes beneficien els 300.000 universitaris que hi ha a Catalunya.
Ha detallat que el pressupost d'aquest departament comptarà amb "un increment del 24% respecte al 2023", i ha destacat que mantindran la baixada de preus en els graus i màsters universitaris, i invertiran 136 milions d'euros en beques.
Illa ha subratllat que els comptes "són fruit de l'escolta i de consensos" amb universitats, el sector científic i agents socials.