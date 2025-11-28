Illa veu en la IA una "font de progrés" que requereix una estratègia per millorar la sanitat

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Salvador Illa, ha assegurat que la intel·ligència artificial (IA) és una "font de progrés" per a la qual cal aplicar una estratègia alineada amb el bé comú i per millorar la sanitat i la recerca, amb diagnòstics més precisos, en les seves paraules.
Ho ha dit aquest divendres en l'acte de celebració del 30è aniversari del laboratori farmacèutic Leo Pharma a Espanya, al qual també han assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el director general de Leo Pharma Iberia, Juan Francisco Cuello; i la directora d'Accés al Mercat i Afers Corporatius, Isabel Betoret.
"Catalunya compta amb la meitat de la producció farmacèutica d'Espanya. Molts laboratoris han vingut a Barcelona per la seva qualitat i perquè tenen unes condicions i un cost de vida acceptables", ha destacat Illa, qui ha afegit que es tracta d'un sector que la Generalitat vol acompanyar juntament amb el Govern central.
Ha apuntat que, per això, cal "transformar-lo per adaptar-se al nou món, per no estancar-se", mitjançant una estratègia per a l'aplicació de la IA i amb cohesió social.
"Hem superat problemes molt durs amb confiança i cohesió social. Quan les coses van bé, ens han d'anar bé a tots: si la borsa va bé i la gent no pot accedir a l'habitatge, aixeca el dit", ha remarcat el president de la Generalitat.
LEO PHARMA
Sobre el 30è aniversari de Leo Pharma a Espanya, Illa ha valorat que té una governança que permet una estabilitat empresarial i accionarial i que el sector privat i les institucions públiques vagin de la mà, a més de la seva "promoció del talent i clima de treball agradable".
Per la seva banda, Hereu ha qualificat Leo Pharma de "representant d'un dels sectors industrials que el Govern central vol que creixin", alhora que ha convidat l'empresa a produir a Espanya.
A més a més, ha subratllat que "compleix gairebé tots els paràmetres que un vol com a ministre d'Indústria: innovació, exportació, qualitat, productivitat, bons salaris, equitat, valor afegit i dècades presents en la nostra realitat productiva".
Per part de l'Ajuntament de Barcelona, Valls ha reivindicat Barcelona com "la capital científica i tecnològica d'Espanya i un dels principals hubs científics i tecnològics d'Europa", i ha sostingut que el seu sistema sanitari i el seu ecosistema universitari creen un cercle virtuós extremadament positiu, en les seves paraules.
ESTRATÈGIA CATALUNYA IA 2030
El director general de Leo Pharma Iberia, Juan Francisco Cuello, ha recordat que la companyia fa 30 anys que és a Espanya, però 117 a escala global, i ha lloat l'Estratègia Catalunya IA 2030 del Govern, que contempla la inversió de 1.000 milions d'euros en cinc anys per incentivar la incorporació de IA.
"És una excel·lent notícia perquè obre un horitzó de possibilitats per a la salut, la sostenibilitat i l'interès col·lectiu", ha celebrat Cuello.