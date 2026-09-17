Illa veu "hipocresia" del PP i Vox amb els menors de Ceuta i demana lleialtat al poder judicial

Jorge Armestar - Europa Press
Critica el rebuig de Guardiola al finançament: "Que parli amb el ministre, que negociï"
MÈRIDA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat aquest dijous la "hipocresia" de les comunitats autònomes governades pel PP i Vox respecte al repartiment de menors migrants de Ceuta, i ha sostingut que la situació a la ciutat autònoma requereix la lleialtat de tothom, també la del poder judicial.
Així s'ha pronunciat aquest dijous en unes declaracions als mitjans a Mèrida després de reunir-se amb el secretari general del PSOE d'Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina.
Ha sostingut que en aquesta qüestió Catalunya es comportarà conforme a la legalitat vigent i el "principi de la lleialtat institucional i de solidaritat", com ha anat fent, i que la pregunta és què faran la resta de governs autonòmics, especialment els del PP i Vox.
"Aquesta és la pregunta. I seré una mica més clar i directe. Ja n'hi ha prou d'hipocresia. Prou. Apel·lo tothom a que mirin els números", en referència als nivells d'acollida de menors actuals, i ha rebutjat lliçons de solidaritat en aquest assumpte.
"No ho permeto. I jo en puc donar bastantes. Per començar, que la responsable de vacunes de Catalunya ha estat dues setmanes senceres a Ceuta. I no m'ha calgut fer-me fotos ni a mi ni a ella. Ha anat a treballar", ha exemplificat.
Respecte al poder judicial, s'ha limitat a exigir "lleialtat", després de la decisió aquest dimecres de l'Audiència Nacional de paralitzar el campament d'migrants instal·lat pel Govern central al Port de Ceuta.
TRÀMIT PARLAMENTARI
Illa també ha abordat la reforma del finançament autonòmic, i preguntat per les crítiques de la Junta d'Extremadura, però també per les objeccions dels socialistes extremenys, ha defensat que la tramitació al Congrés dels Diputats "permet incorporar millores".
Ha dit que és normal que els diferents territoris mirin pels seus interessos, però que el que no és acceptable és criticar el projecte sense oferir una alternativa: "Posa molt en evidència que alguns no tenen projecte, ni de finançament ni de res".
I ha recomanat a la presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, no rebutjar en rodó el projecte: "Que parli amb el ministre, que negociï", i que es fixi en el que ha fet el Govern de les Canàries.