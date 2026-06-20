Illa veu excessives les mesures judicials a Begoña Gómez i en recorda la voluntat de col·laboració

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha mostrat la seva "solidaritat" amb la dona del president del Govern espanyol, Begoña Gómez, en ordenar-se judici oral amb jurat contra ella i retirar-se-li el passaport.
"Des del respecte a les decisions judicials, hi ha mesures difícils d'entendre i clarament excessives quan la voluntat de col·laboració és absoluta", ha dit aquest dissabte via X.
Ha afegit que "ser demòcrata és creure en la justícia tot i que és difícil. En dies com avui", després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi acordat aquestes mesures, que també inclouen prohibir Gómez sortir d'Espanya i obligar-la a comparèixer cada 15 dies per signar en seu judicial.