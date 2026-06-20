Publicat 20/06/2026 19:41

Illa veu excessives les mesures judicials a Begoña Gómez i en recorda la voluntat de col·laboració

Illa en un acte aquesta setmana
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha mostrat la seva "solidaritat" amb la dona del president del Govern espanyol, Begoña Gómez, en ordenar-se judici oral amb jurat contra ella i retirar-se-li el passaport.

"Des del respecte a les decisions judicials, hi ha mesures difícils d'entendre i clarament excessives quan la voluntat de col·laboració és absoluta", ha dit aquest dissabte via X.

Ha afegit que "ser demòcrata és creure en la justícia tot i que és difícil. En dies com avui", després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi acordat aquestes mesures, que també inclouen prohibir Gómez sortir d'Espanya i obligar-la a comparèixer cada 15 dies per signar en seu judicial.

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