Illa veu "desconeixement" i falsedat en algunes afirmacions sobre Catalunya i el finançament

SANTANDER 13 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que ha fet servir el torn obert d'intervencions de la Conferència de Presidents per matisar algunes afirmacions dels presidents autonòmics sobre Catalunya respecte al finançament perquè "es feien des del desconeixement i faltaven a la veritat", i ha afegit que ho ha fet perquè constés en l'acta de la reunió.

"En el torn obert, he fet una matisació molt breu respecte a alguns comentaris als quals no em referiré explícitament, per dir que em sentia en l'obligació de manifestar que estaven fets des del desconeixement i que no s'atenien a la realitat del que està passant a Catalunya. I no sé si en aquesta segona part de l'afirmació he estat fins i tot massa generós", ha dit en una roda de premsa després de la reunió a Santander.

Illa no ha explicitat quins representants autonòmics han fet aquests comentaris, ni si han provingut únicament de presidents del PP: "No em facin anar més enllà perquè no és el meu estil ni ho vull fer. Vull respectar la confidencialitat. Però vaja, no se sorprendran vostès i segurament encertaran", ha afegit.