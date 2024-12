Illa veu en la condecoració de Meloni "un acte de cortesia institucional" entre governs de la UE

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dimecres en el ple del Parlament que la condecoració del Govern central a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, s'emmarca en "un acte de cortesia institucional entre dos governs de dos països de la Unió Europea".

Ho ha dit en resposta al líder del PP a la cambra, Alejandro Fernández, que ha criticat la "hipocresia" del Govern i del Govern central per criticar l'extrema dreta però condecorar Meloni amb la Gran Creu de l'Ordre d'Isabel la Catòlica.

El diputat popular ha retret textualment als socialistes que no tinguin principis, i ha ironitzat que serien capaços de donar la Creu de Sant Jordi al president electe dels Estats Units, Donald Trump, per la seva aposta inclusiva i feminista per tal de "mantenir-se en el poder".