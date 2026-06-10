Illa veu compatible el sentiment religiós amb la seva militància política

Agraeix a Lleó XIV les seves apel·lacions "a favor de la tolerància i el respecte a la diversitat"
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres que veu compatible el seu sentiment i les creences religioses amb la seva militància socialista i pensament polític: "Em sento molt còmode".
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha expressat que l'Església és molt plural i que l'esquerra no ha de ser laica per naturalesa: "Hem de defensar que els estats i les administracions públiques han de ser aconfessionals, però això no és incompatible amb que tinguem creences religioses, les que siguin".
"Cal separar aquests dos àmbits. El Papa en la seva al·locució al Congrés es va referir a això", ha manifestat també en una altra entrevista prèvia a la Cadena Cope, en la qual ha assegurat que viu la visita de Lleó XIV a Catalunya en la seva doble condició.
Per Illa, els missatges del pontífex són "molt pertinents pels temps que corren" perquè, en la seva opinió, són a favor dels drets humans, del respecte i la tolerància, de la pau, del diàleg i la convivència i de posar l'economia al servei de l'home, i no a l'inrevés.
En preguntar-li per si en l'audiència de dimarts van parlar de la polarització política actual, ha assegurat que no van abordar específicament la situació de la política espanyola però sí li va agrair la seva apel·lació "a favor de la tolerància, el respecte a la diversitat i a tenir un llenguatge respectuós".
"Es pot ser molt contundent en l'expressió de les opinions que un té, fins i tot un punt vehement, però sempre s'ha de ser respectuós. I en els últims anys s'ha derivat a un llenguatge poc respectuós, fins i tot violent", ha lamentat.
Després d'assegurar que intenta viure d'acord amb les seves conviccions i valors, també ha concretat que va explicar al Papa la situació de Catalunya malgrat que ja la coneixia perquè "és una persona perfectament informada".
"SENSIBILITAT" AMB CATALUNYA
També ha reiterat que no ha dubtat "mai" de la sensibilitat que el Papa i el Vaticà tenen sobre la realitat de Catalunya i de la resta d'Espanya, i creu que s'està expressant en aquesta visita.
"Mai no he tingut cap dubte i crec que la visita està confirmant aquesta sensibilitat. A partir d'aquí, doncs cadascú té les seves formes i les seves maneres de ser. En fi, crec que s'ha de conduir sempre amb el màxim respecte", ha afegit en preguntar-li pel que va fer la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, en demanar al Papa que parlés en català.