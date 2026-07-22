Illa veu compatible que la prefectura de la Via Laietana sigui un espai de memòria i mantingui l'ús actual

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que és compatible que el Govern central hagi declarat la prefectura de la Via Laietana de Barcelona lloc de memòria democràtica i que mantingui l'ús actual, com a seu de la Policia Nacional.
"L'actual Policia Nacional que ocupa aquestes dependències és una policia democràtica. Ho vull deixar clar. És una policia democràtica i crec que és compatible que puguin exercir les seves funcions amb recuperar-hi un espai de memòria democràtica", ha afirmat en la sessió de control al Parlament en resposta a una pregunta de la líder parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach.
De fet, Albiach ha instat Illa a parlar amb el president espanyol, Pedro Sánchez, amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i amb entitats de drets humans i memorialistes perquè "la Via Laietana ha de ser un espai de memòria íntegrament i com més aviat millor".
"No és tan difícil, és seguir el camí marcat per altres països com l'Argentina, Xile o Alemanya. Ja que anem tan tard, com a mínim, fem-ho bé", ha reclamat la dirigent dels Comuns.
No obstant això, Illa ha insistit en la seva posició i ha reivindicat que tots els avenços que s'han fet en matèria de memòria democràtica han arribat "del president de la família política del Partit Socialista".
També ha tornat a condemnar tot el que va passar a la Via Laietana durant la dictadura franquista i ha recordat que els socialistes catalans també van ser "víctimes d'aquestes tortures, les van combatre i han contribuït a superar-les".