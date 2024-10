Illa veu en Companys el "compromís amb la defensa de la pau i un món que es regeixi per les regles"

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimarts que veu en l'expresident català Lluís Companys el "compromís per la defensa de la pau i un món que es regeixi per les regles" i no, textualment, per la llei del més fort en un context global actual marcat per les guerres al Pròxim Orient i a Ucraïna.

Així s'ha expressat Illa després de participar en l'ofrena floral pel 84è aniversari de l'assassinat de Companys, al fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc, a Barcelona.

"El camí per assolir la pau i per aconseguir un món millor és el camí de la política, de la diplomàcia, del dret internacional, no de la llei del més fort", ha expressat, alhora que ha defensat la democràcia com la garantia d'aquesta pau.

Per Illa, recordar la memòria de Companys és necessari perquè per avançar cap a un futur millor cal mantenir millor la "memòria històrica i col·lectiva dels qui van defensar la democràcia".

Ha destacat que la memòria de Companys "transcendeix sigles de partits" i ha reivindicat, textualment, el compromís de l'expresident per la seva trajectòria política com a símbol, en les seves paraules, de tot el catalanisme i de totes les víctimes de la dictadura franquista.