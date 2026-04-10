Illa es veu "còmode" governant en minoria i assegura estar complint els acords d'investidura

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que està "còmode" governant amb un executiu en minoria, i que està complint totalment els acords d'investidura que va assolir amb ERC i els Comuns.
Ho ha dit aquest divendres en una entrevista en anglès durant l'European Pulse Forum 2026, organitzat per 'Politico' i beBartlet al Cosmocaixa de Barcelona, en la qual ha sostingut que també treballa per tenir uns pressupostos aprovats al juliol.
"Hi estem treballant. Hem acordat que arribarem a un acord en el pressupost", ha explicat en al·lusió al pacte amb ERC per donar-se més temps per negociar, després de destacar que el Govern ha aprovat suplements de crèdit per mantenir Catalunya en funcionament.