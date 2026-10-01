Illa veu en el canvi climàtic, la demografia i la tecnologia els 3 eixos de canvi del món

David Zorrakino - Europa Press
Demana una Europa més integrada i retreu al PP que tombés al Senat el Tractat d'Amistat amb França BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat aquest dijous el canvi climàtic, la demografia, l'envelliment i la tecnologia com els 3 eixos de canvi del món i ha optat per una Europa més integrada per fer front als reptes en defensa i seguretat.
Ho ha dit en la presentació de l'última jornada de la 4a edició de BCN! Desperta de 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español' a la Casa Seat de Barcelona, en què ha defensat polítiques d'adaptació i canvi en les infraestructures a causa del canvi climàtic: "Alguns encara l'allunyen, però ja és aquí".
Sobre la demografia, Illa ha explicat que les previsions apunten a que de cara al 2100 el 40% de la població mundial se situarà a Àfrica, per la qual cosa si en aquest continent hi ha alts nivells de pobresa, els seus habitants emigraran tot i que posem "els murs que vulguem".
Respecte a l'envelliment, ha defensat el seu pla de crear 20.000 places residencials i els canvis en polítiques socials i de benestar en salut davant aquest fenomen.
Quant a la tecnologia, ha carregat contra els principals responsables de les empreses tecnològiques que segons creu han intentat instrumentalitzar institucions públiques dels EUA per no regular la intel·ligència artificial i que, actualment, n'han demanat la regulació: "Quina credibilitat mereix aquesta gent?".
EUROPA
Ha cridat a enfortir Europa amb una integració més gran dels països i ha sostingut que la defensa i la seguretat no és un problema de recursos sinó d'organitzar-los "bé".
També ha demanat un enfocament europeu amb la tecnologia i ha posat d'exemple les innovacions del Barcelona Supercomputing Centre (BSC).
Ha retret al PP que aquest dimarts tombés al Senat el Tractat d'Amistat amb França i ha qualificat d'"equivocada" la decisió.