Illa veu una "bona notícia" que la dona al Clínic de Barcelona hagi donat negatiu per hantavirus

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, considera una "bona notícia" que la dona catalana identificada com el contacte d'un cas d'hantavirus en un vol internacional, que es troba a l'Hospital Clínic de Barcelona, hagi donat negatiu en la primera prova PCR, i reitera la col·laboració i lleialtat institucional de la Generalitat.
"S'han de seguir els protocols. S'ha de fer una segona PCR i ha de fer un confinament, que també agraeixo", ha dit aquest dilluns en la signatura de l'acord amb entitats municipalistes per reformar i millorar els centres educatius públics, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, la presidenta de l'ACM, Meritxell Budó, i el president de la FMC, David Bote.
Ha mostrat el seu agraïment als professionals sanitaris i no sanitaris que aquest cap de setmana i aquest mateix dilluns treballen en la situació provocada per l'hantavirus; destaca el dispositiu organitzat a Tenerife i remarca la "importància dels serveis públics i de treballar plegades les institucions".