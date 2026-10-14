Illa veu amb preocupació l'auge d'AC i alerta de l'avanç dels "plantejaments autoritaris"

BRUSSEL·LES 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat preocupació aquest dimecres per l'auge dels "plantejaments autoritaris" davant l'ascens d'Aliança Catalana, després que una nova enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) apunti que la formació de Sílvia Orriols podria passar dels actuals dos diputats fins als 25 escons al Parlament.
"Naturalment, em preocupa l'ascens de qualsevol plantejament autoritari. Em preocupa en el conjunt d'Europa, també ho estem veient aquests dies", ha afirmat en unes declaracions als mitjans a Brussel·les, on es troba de visita institucional per participar en el ple del Comitè Europeu de les Regions i mantenir diverses trobades amb representants de les institucions comunitàries.
El líder socialista s'ha pronunciat així sobre els resultats de l'últim sondeig del CEO, que situa la seva formació com la primera força política a Catalunya, però també apunta a un important creixement d'Aliança Catalana, que podria multiplicar la seva representació parlamentària i passar dels dos escons que va obtenir en les últimes eleccions autonòmiques fins als 25.
En aquest sentit, ha defensat que la millor manera de fer front a aquests discursos és demostrar que "les institucions democràtiques, la democràcia en definitiva, són el camí per resoldre els problemes", tot i que ha advertit que no se solucionen "d'un dia per l'altre" ni existeixen "solucions màgiques", per la qual cosa els qui les prometen "fracassen estrepitosament".
Ha insistit a més que determinats espais polítics "no tenen cap solució per a cap problema" i ha reivindicat la tasca quotidiana de les administracions com la via per oferir resultats davant discursos que prometen respostes immediates.
"Soc un ferm convençut que el camí de la transformació, de la millora de la realitat a través de la política exercida democràticament des de les institucions, és el camí per resoldre els problemes i la nostra feina és fer-ho realitat", ha defensat.