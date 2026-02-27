Illa valora positivament la llei d'amnistia i diu que Puigdemont "hauria d'haver tornat ja"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la llei d'amnistia i ha manifestat el seu desig que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pugui tornar de Bèlgica: "Reitero el meu desig sincer que torni i, de fet, crec que hauria d'haver tornat ja i reitero la meva petició que es faci efectiva l'amnistia".
Ho ha expressat en una entrevista a 'Hora 25', a la Ser, en la qual ha dit que els qui s'oposaven a la llei d'amnistia ho feien recolzant-se en dues grans raons, una de tipus jurídic, al·legant que no era constitucional i, l' altra, assegurant que enfortiria el moviment independentista: "Avui sabem que les dues eren falses".
Pel que fa a la primera, ha recordat que el Tribunal Constitucional ha confirmat que aquesta llei és constitucional i, a l'espera que es pronunciï el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), l'advocat general "de moment ha dit que no afecta el dret europeu".
Sobre la segona, Illa ha remarcat que és la primera vegada en 40 anys que al Parlament de Catalunya no hi ha una majoria independentista: "Ho dic amb tot respecte pels independentistes, que tenen tot el dret del món de defensar el seu projecte, mentre respectin el marc de la justícia".
Illa ha mostrat el seu respecte per la independència i imparcialitat del poder judicial, però ha demanat que també es respecti al poder legislatiu, representat per 350 diputats escollits directament pels ciutadans: "M'agradaria que sense més dilacions fos efectiva l'amnistia".