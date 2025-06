Illa valora la "nova etapa" de Glovo en oferir contractes laborals a tots els repartidors

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que a partir de l'1 de juliol tota la flota de repartidors de Glovo tindrà contracte laboral i ha valorat que aquesta "nova etapa" fa compatible el projecte empresarial de la companyia amb la normativa laboral i els drets dels treballadors.

"Volem empreses com Glovo a Barcelona, però també volem empreses que adaptin el seu esquema de negoci a les regulacions, i ho heu fet", ha afegit durant la clausura de l'acte del 10è aniversari de Glovo, celebrat aquest dilluns a la seu central de la companyia a Barcelona, en el qual també han participat el CEO i cofundador de l'empresa, Oscar Pierre, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Illa ha felicitat Glovo pel seu "creixement important, agosarat moltes vegades" i ha destacat el fet que ha trobat en Barcelona i en Catalunya un bon ecosistema empresarial, tecnològic i de talent per arribar al que és avui, en les seves paraules.

Ha explicat que la revolució tecnològica és positiva per continuar avançant com a país i com a humanitat, però ha afirmat que aquesta tecnologia ha d'estar "al servei del bé comú i l'interès general".

Ha dit que la tecnologia ha de servir, com segons ell fa Glovo, perquè, en comoditat i respectant els drets de tothom, es pugui fer una comanda ràpida, de manera transparent i sense por: "No ha de servir per controlar on som, ni per escoltar què diem, ni per endevinar què pensem".