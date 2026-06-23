Illa valora que la Gran Bretanya encara pateix les conseqüències del Brexit: "Va ser un greu error"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat que, en el desè aniversari del Brexit, la Gran Bretanya encara en pateix les conseqüències: "Tenim prou perspectiva per constatar que va ser un greu error".
En la Forbes Catalonia Economic Summit, ha assegurat aquest dimarts que tots els populismes tenen en comú les falses promeses i també necessiten falsos culpables, ja que "allà on governen els populismes, la ciutadania acaba governant pitjor".
"Si em permeten simplificar, al món emergeixen tres models: els Estats Units, la Xina i Europa. I què dir del nostre model que és convençudament el model europeu", ha assegurat.
En aquest sentit, ha dit que la situació de Catalunya és bona i ho serà encara més: "Tenim la solidesa necessària per afrontar els reptes i necessitats que el país té plantejats".
Així, ha afirmat que el Govern ha posat Catalunya en marxa per liderar Espanya i Europa "en un moment i en una dècada transcendental" per a l'autonomia i democràcia catalanes.
A més a més, ha dit que Catalunya és la comunitat amb més dones directives d'Espanya, un 44,2%, i està per sobre la mitjana europea de dones investigadores, amb un 42% respecte al 35% d'Europa.