Illa valora la fraternitat com el "fonament de qualsevol societat, país o democràcia"

En el seu primer discurs de Nadal destaca la diversitat a Catalunya com una riquesa

BARCELONA, 26 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha valorat aquest dijous la fraternitat entre persones i territoris com a "fonament de qualsevol societat, país o democràcia".

En el seu primer discurs de Nadal com a president des de la Galeria Gòtica de la Generalitat, ha fet una crida al respecte, l'escolta i la comprensió per a fer una Catalunya "més cívica, més amable i més pròspera", i ha destacat que és important viure la diversitat com una riquesa.

Ha afegit que és important no deixar-se portar per discursos d'odi o pessimisme, perquè la història demostra que Catalunya avança més quan confia en ella mateixa: "Quan hem compartit esperances, esforços i optimisme hem progressat més i a favor de tothom".

També ha demanat als catalans que se sentin "legítimament i merescudament orgullosos" del que són i han aconseguit, encara que sense caure en el cofoisme.

VALORAR LA PAU

A més, ha demanat mantenir-se "ferms en la defensa de la pau i del diàleg", en un 2024 marcat per les guerres de Gaza, Síria i Ucraïna, i ha al·ludit a la pau del dia a dia.

Citant a Mercè Rodoreda a 'Quanta, quanta guerra', ha assegurat que les coses importants són les que no ho semblen i molta gent no pot gaudir d'aquesta pau: "Dormir a casa teva amb la teva gent i llevar-te l'endemà per anar a treballar, dur la mainada a l'escola, tenir un plat a taula cada dia o acompanyar els avis al metge o a la biblioteca".

"AMB VALÈNCIA FINS Al FINAL"

Als valencians afectats per la Dana els ha assegurat que "Catalunya estarà amb València fins al final", i també ha demanat als ciutadans que acompanyin els qui sofreixen una solitud no desitjada.

Ha donat les gràcies a totes les persones que han treballat durant aquestes festes, en els serveis públics de Mossos, Bombers, personal sanitari, de transport, de neteja i del sector de la restauració, entre d'altres.