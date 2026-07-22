Illa va oferir als catalans del Mundial rebre'ls a la Generalitat però "no han pogut venir"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que va oferir als futbolistes catalans de la selecció espanyola campiona del Mundial una recepció al Palau de la Generalitat: "I no han pogut venir", ha afegit.
Ho ha dit en resposta a les paraules del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en la sessió de control al Govern del Parlament, que ha acusat Illa de votar en contra de rebre'ls al Parlament i de pretendre impulsar una oficina de promoció de les seleccions esportives catalanes, la qual cosa veu com una contradicció.
"Jo l'animo a rectificar, que els rebem com mereixen, perquè han estat part fonamental del triomf", ha dit Fernández a Illa, en relació amb la petició del seu grup d'oferir una recepció als futbolistes a la cambra, que no s'ha votat, però sobre la qual la Mesa ha pres nota.
Illa ha recriminat a Fernández les seves acusacions: "A tots els esportistes catalans que han tingut èxits, m'he ofert a rebre'ls al Palau de la Generalitat. I ho vaig fer amb els 9 jugadors catalans que formen part de la selecció espanyola. I no han pogut venir. S'ha equivocat. S'ha passat de frenada".
"NO ENS FARAN SER ESPANYOLS"
El triomf mundialista també s'ha colat en la intervenció del portaveu de la CUP, Dani Cornellà, que ha retret a Illa que sigui el president de només una part de Catalunya per celebrar la victòria de la selecció.
"Creu que celebrant aquesta victòria ens faran ser espanyols. I tinguin clar que no, que no ens faran ser espanyols. La seva bandera, la seva selecció, no arregla els trens, no arregla els serveis públics, no arregla la desinversió crònica a Catalunya, no arregla res", ha dit.
Illa li ha replicat que pot celebrar el que vulgui, però que ell sí que celebra el triomf mundialista: "Jo celebraré que la selecció espanyola va guanyar el Mundial, que nou catalans hi participaven, i crec que la immensa majoria de catalans se n'han alegrat".
IMMIGRANTS EN LA SELECCIÓ
En les respostes a Vox i Aliança Catalana, Illa també ha aprofitat per reivindicar que en l'equip espanyol hi ha fills d'immigrants: "I són tan espanyols com vostè i com jo", ha respost al líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga.
La presidenta d'AC, Sílvia Orriols, que ha centrat la seva intervenció en la immigració i la delinqüència, ha retret al president que, mentre ell s'alegra per la selecció, hi ha persones que moren per culpa de les seves polítiques, a la qual cosa Illa ha replicat que "jugada a jugada" els futbolistes van desmuntar el discurs d'odi d'Aliança Catalana.