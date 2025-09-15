Illa i Urtasun aborden el Mondiacult i la biblioteca estatal de Barcelona en una reunió

Les obres de la futura biblioteca començaran "en les pròximes setmanes"
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'han reunit aquest dilluns al Palau de la Generalitat per abordar l'agenda de la conferència mundial sobre polítiques culturals de la Unesco Mondiacult, que se celebrarà del 29 de setembre a l'1 d'octubre i a la qual assistiran més de 150 ministres de Cultura d'arreu del món.
Mondiacult comptarà amb la Generalitat com a institució coorganitzadora d'alguns dels esdeveniments que formen part del programa i el català hi serà present juntament amb les sis llengües oficials de la Unesco, ha informat el Ministeri de Cultura en un comunicat.
Durant la reunió, Illa i Urtasun també han abordat les principals inversions que el Ministeri de Cultura està fent actualment a Catalunya, entre les quals figura l'acord assolit amb l'Ajuntament de Girona per renovar la ubicació de l'Arxiu Històric Provincial, que es traslladarà a una parcel·la cedida per l'entitat local.
També han parlat de les diverses inversions del Ministeri a Tarragona, anunciades recentment, com la construcció de la Biblioteca de l'Estat a Tarragona a l'antic complex de la Tabacalera.
Urtasun ha explicat que les obres de la futura Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona, que se situarà a l'avinguda Marquès de l'Argentera, començaran "en les pròximes setmanes", una construcció que anirà a càrrec dels pressupostos del Ministeri de Cultura.