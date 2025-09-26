Illa, a Turull sobre les subvencions a Andalusia: "Alguns estan ancorats en el passat"

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a les declaracions del secretari general de Junts, Jordi Turull, en les quals criticava la Junta d'Andalusia per promoure deduccions fiscals als seus ciutadans, com la quota del gimnàs i les despeses veterinàries amb els diners dels catalans: "Alguns estan ancorats en el passat", ha valorat Illa.
En una breu atenció als mitjans després d'un acte a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) aquest divendres, ha dit que el Govern està "mirant cap al futur" i que és el que continuarà fent.
Finalment, preguntat per la intenció del president espanyol, Pedro Sánchez, d'optar a la reelecció el 2027, ha dit: "U, estic molt feliç que el president hagi dit que esgotarà la legislatura. Dos, que es tornarà a presentar. I jo afegeixo, tres, tornarà a guanyar, o sigui que això és molt bona notícia".