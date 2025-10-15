Illa es trobarà aquest dimecres a Londres amb Carles III en unes jornades sobre el canvi climàtic

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, mantindrà una trobada aquest dimecres a Londres amb el rei Carles III d'Anglaterra en unes jornades organitzades per la Circular Bioeconomy Alliance (CBA), una aliança que treballa en la lluita contra el canvi climàtic i en suport a la transformació ecològica de l'economia.
Durant la seva visita a Londres, Illa formalitzarà la "col·laboració estratègica" entre la Generalitat i la CBA en un acte a Saint James's Palace, on mantindrà una trobada amb el monarca britànic, que el 2020 va fundar aquesta aliança, ha informat el Govern en un comunicat.
La CBA ja col·labora amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i amb la Fundació La Caixa, entre altres entitats catalanes, i un dels principals objectius de la col·laboració serà la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
En el marc de l'acord amb la Fundació La Caixa i amb la col·laboració de la Generalitat, s'està treballant en la instal·lació d'un centre europeu per donar suport a la transició cap a paisatges més resilients i societats més saludables a Cap Roig (Girona), que "connectarà la ciència, les empreses, les finances i els actors públics".
El Govern defensa les aliances amb altres administracions, institucions i centres de recerca en aquest àmbit perquè "Catalunya no és aliena a la crisi climàtica i el Mediterrani és una zona vulnerable", i prova d'això, asseguren, són el recent temporal de pluges i inundacions, les sequeres o les onades de calor.