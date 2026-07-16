Illa troba una bona notícia l'aval a l'amnistia i en demana l'aplicació "diligent i integral"

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet amb l'aval aquest dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei orgànica d'amnistia (LOA) i n'ha demanat l'aplicació de manera "diligent i integral".
"Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur", ha dit en una declaració institucional al Palau de la Generalitat.
Ha afirmat que l'amnistia és la voluntat de la "immensa" majoria dels catalans i que la resolució obre un futur d'esperança i lideratge per a Catalunya a més de ser una "molt bona notícia" per a Catalunya, la resta d'Espanya i la democràcia.