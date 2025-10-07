Illa treballa "amb intensitat" en el finançament i farà una proposta quan estigui llesta

Crida a consensuar els comptes i assegura que la seva prioritat és aprovar-los "tan aviat com sigui possible"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el Govern treballa "amb intensitat" en el finançament singular per a Catalunya, i ha afegit que farà una proposta concreta quan la tinguin llesta.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en el debat de política general (DPG) al Parlament, en què ha assegurat que aquest assumpte "no és senzill, és complex", i ha defensat que defensaran la seva proposta des de la serenor i sense anar contra ningú.
"A alguns els semblarà poc i en voldran més, a d'altres els semblarà massa i en voldran menys. Escoltarem a tothom", ha sostingut el president català que també ha assenyalat que valoraran totes les propostes pel seu contingut.
PRESSUPOSTOS
Illa també ha assenyalat que el Govern treballa en la confecció d'uns nous pressupostos per al 2026, però ha reconegut que no podran fer aquesta llei en solitari.
"Caldrà consensuar-la i també treballar-la. La meva prioritat com a president és tenir uns pressupostos tan aviat com sigui possible", ha subratllat.
Ha afegit que li agradaria comptar amb "la col·laboració de tota la cambra" per a l'elaboració dels comptes, i ha demanat la màxima alçada de mires de tothom, tant en el finançament com en els pressupostos.