Illa traspassa la presidència de l'Euroregió a les Balears i demana a la UE una "mirada mediterrània"

Delga creu que la política d'armament i defensa tindrà "impacte en la política de cohesió"

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traspassat aquest dimecres a la consellera de Presidència i Administracions Públiques del Govern balear, Antònia Maria Estarellas, la presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrani, i ha demanat a la UE que "mantingui la mirada mediterrània".

Ho ha dit durant l'acte de traspàs al Palau de la Generalitat, al qual també ha assistit la presidenta de la Regió d'Occitània, Carole Delga, que el 2023 va traspassar la presidència rotatòria de l'Euroregió a Catalunya, i que ha ocupat durant 2 anys.

"Quan va néixer, la Unió Europea mirava al nord. I vam aconseguir que mirés al sud. Ara la Unió Europea ha de mirar a l'est, però ha de mantenir la mirada al sud i al mediterrani", ha expressat.

PAPER DE LES EUROREGIONS

Illa ha afirmat que durant la presidència catalana s'ha reforçat la interlocució de les regions amb la Comissió Europea i el Parlament Europeu, i que s'han impulsat "importants projectes" transfronterers en àmbits com la sequera, entre d'altres.

Entre els reptes pendents ha situat garantir més pes de les euroregions en el disseny de polítiques socials, econòmiques i mediambientals de la UE, a més d'impulsar definitivament el corredor mediterrani i aconseguir "més facilitats per part dels estats per a les polítiques i eines transfrontereres".

EUROPA "PER SOBRE D'IDEOLOGIES"

Respecte a la situació mundial actual, Illa ha fet una crida als ciutadans de Catalunya, les Balears i Occitània, però també a tots els espanyols, francesos i europeus a "defensar Europa per sobre d'ideologies i creences", en ser la UE, a parer seu, garantia de la diversitat.

"L'èxit més gran que podem aconseguir serà el dia que qualsevol de nosaltres diguem amb el mateix sentiment d'orgull i el mateix sentiment de pertinença i el mateix sentiment d'esperança que 'soc europeu', com avui diem, 'soc català', 'soc balear', 'soc occità', 'soc espanyol' o 'soc francès'", ha afirmat.

Ha assenyalat que els europeus han pres consciència que Europa viu un dels moments "més transcendentals i configuratius del projecte europeu", però ha assegurat que s'aconseguirà enfortir.

"Creiem en Europa. I com que creiem en Europa, complirem la nostra responsabilitat. L'Euroregió Pirineus Mediterrani al capdavant", ha dit.

CONTRIBUCIÓ A UNA EUROPA MILLOR

Ha reivindicat una Europa més integrada, més pròspera i més segura, i ha assegurat que els 15 milions d'habitants de l'euroregió han contribuït "a fer una Europa millor, una Mediterrània millor, i un món millor", per la capacitat d'entesa.

"Allà on uns veien els Pirineus com una frontera insalvable, nosaltres hem vist un espai de trobada i d'intercanvi en polítiques transnacionals ambicioses i efectives. Allà on uns veien com un mar tancat el Mediterrani, nosaltres hem vist un espai obert de convivència i oportunitats", ha valorat.

CAROLE DELGA

Abans de l'acte de traspàs, Illa s'ha reunit amb la presidenta d'Occitània, Carole Delga, que durant el seu discurs ha assegurat que la presidència balear coincidirà amb les converses sobre els pressupostos de la UE, i ha avisat que "s'hauran de fer eleccions pressupostàries sobre armament i defensa, que tindran impacte en la política de cohesió", després de defensar la sobirania europea en defensa.

Ha sostingut que Europa està "en una cruïlla, ha d'agafar les regnes del seu destí", i ha reivindicat el paper europeu per mantenir la pau en moments en què es parla de violència política i militar, textualment.

Delga ha apostat per treballar de manera conjunta entre les regions europees i també amb les de l'altre costat del Mediterrani: "Conèixer-nos, aprendre dels altres, treballar plegats, és un camí cap a la pau", ha sostingut en al·lusió al conflicte al Pròxim Orient.