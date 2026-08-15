Illa trasllada "tota la solidaritat" de Catalunya amb Granada i els afectats pel terratrèmol

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat "tota la solidaritat" de Catalunya amb Granada i amb les persones afectades pel terratrèmol de la matinada d'aquest dissabte a la ciutat i a l'àrea metropolitana.
En un missatge en 'X' aquest dissabte, recollit per Europa Press, ha afirmat que ha traslladat al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, "tot el suport" i afegeix que estan pendents de l'evolució.
Un terratrèmol de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat d'Alhendín s'ha deixat sentir àmpliament entre la població durant la matinada d'aquest dissabte i, segons ha informat l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), s'ha produït a les 01:04 hores, amb una profunditat primer de dos i després de deu quilòmetres i amb una latitud de 37.1147 graus i -3.6618 graus de longitud.