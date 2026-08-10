Illa trasllada el "suport i solidaritat" de Catalunya amb Colòmbia després del terratrèmol

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el "suport i solidaritat de Catalunya amb el poble colombià" després del terratrèmol de 7,4 en l'escala de Richter que ha sacsejat el nord-oest del país, amb epicentre prop de la localitat de San José del Palmar, al departament de Chocó.
"Molt pendent del fort sisme que ha afectat a diverses regions de Colòmbia", ha escrit en un missatge a 'X' aquest dilluns a la tarda, recollit per Europa Press.
Ha assegurat que està en contacte amb la Delegació de Catalunya als Estats Andins, així com amb el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, "per seguir de prop la situació dels catalans i catalanes residents al país i de qualsevol afectació".