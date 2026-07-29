Illa trasllada a empresaris del Vietnam la voluntat de crear "relacions equilibrades"

Aquest dimecres viatja a Singapur per iniciar la segona part del viatge institucional
BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESSS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest dimecres la 'Ho Chi Minh-Catalonia Investment Cooperation Conference', en la qual ha situat Catalunya com un potencial aliat empresarial del Vietnam per establir "relacions equilibrades, duradores i beneficioses".
El president ha valorat el paper de Catalunya com a economia oberta i diversificada i "porta d'entrada no només a Espanya, sinó a Europa, a un mercat de 450 milions de ciutadans" durant aquest fòrum organitzat per Investment and Trade Promotion Centre (ITPC) amb la col·laboració d'Acció, ha informat la Generalitat en un comunicat.
Durant la conferència s'han celebrat diverses sessions per abordar les relacions econòmiques entre Catalunya i Ciutat Ho Chi Minh, i hi han participat empreses catalanes instal·lades al Vietnam, representants d'Acció, empreses vietnamites i altres agents econòmics del Vietnam.
Amb aquest acte, Illa ha tancat la seva visita al Vietnam, d'on afirma anar-se'n impressionat, especialment pel comportament de la seva economia i la determinació del seu govern per "aconseguir un creixement econòmic de dos dígits en aquest món de canvis accelerats".
AJORNAMENT DEL CPFF
Durant la seva intervenció en la conferència, el president ha valorat l'ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF): "El 4 de setembre s'acaba el temps de les excuses i comença el temps de les solucions", ha dit, per després de demanar menys excuses i més solucions.
Després d'aquest acte, Illa s'ha traslladat a Singapur on continuarà el seu viatge pel sud-est asiàtic acompanyat del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
En arribar, el president es reunirà amb el primer ministre de Singapur, Lawrence Wong, i posteriorment es trobarà amb l'ambaixador de la Unió Europea a Singapur, Artis Bertulis, a més de mantenir una trobada amb empresaris catalans instal·lats a Singapur.